Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов сравнил Далера Кузяева и Данила Пруцева

Александр Бубнов сравнил Далера Кузяева и Данила Пруцева
Аудио-версия:
Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что полузащитник московского «Локомотива» Данил Пруцев сильнее новичка казанского «Рубина» Далера Кузяева.

— Почему Кузяева не взял «Локомотив»? Ведь нужны же опытные футболисты для борьбы за призовые места.
— На мой взгляд, на сегодняшний день Пруцев сильнее. И мобильнее, да. И он в чемпионате всё время, всё время на глазах. И, в принципе, он вот с этими ребятами, которые в «Локомотиве», он же с ними играл. В «Крыльях» играл, и, по-моему, в этом играл ещё, в «Чертаново», да? Всё, здесь всё сошлось.

Я не ожидал, я считаю, это ошибка «Спартака», что они его отдали. А для «Локомотива» это сумасшедшее приобретение. И они отсекли сразу Кузяева. Он и дешевле, Пруцев стоит. Во всех отношениях лучше для «Локомотива» и выгоднее. Больше того, «Спартак» его вернёт, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
