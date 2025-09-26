Видеообзор матча Лиги Европы «Ницца» — «Рома»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Ницца» и «Рома». Победу со счётом 2:1 одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). В качестве главного арбитра матча выступил Гильермо Куадра Фернандес (Испания).
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Эван Н'Дика на 52-й минуте вывел гостей вперёд, Джанлука Манчини на 55-й минуте удвоил преимущество команды. Теремас Моффи на 77-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч.
В следующем туре «Ницца» 2 октября сыграет в гостях с «Фенербахче», «Рома» в тот же день примет на своём поле «Лилль».
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур». В решающем матче прошлого розыгрыша соревнования лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
- 26 сентября 2025
-
11:22
-
11:16
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:38
-
10:27
-
10:25
-
10:21
-
10:19
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:52
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
09:11
-
09:10
-
09:03
-
08:48
-
08:30
-
07:15
-
06:50
-
06:20
-
06:19
-
06:09
-
06:06
-
05:57
-
05:47
-
05:36