Генич: ничейная серия должна оборваться у «Локомотива» в матче с «Рубином»

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Матч состоится в субботу, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

«Мне кажется, эта ничейная серия должна оборваться у «Локомотива». И дома в целом «Локомотив» играет хорошо: что с «Ростовом», что с «Крыльями» были хорошие качественные отрезки, просто провалили вторые таймы», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» сыграл вничью в пяти предыдущих матчах РПЛ.