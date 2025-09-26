Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манише назвал самого бесячего футболиста московского «Динамо» в 2005 году

Манише назвал самого бесячего футболиста московского «Динамо» в 2005 году
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Португалии Манише ответил на вопрос, кто был самым бесячим футболистом бело-голубых в 2005 году. Хавбек выступал за «Динамо» с лета по зиму 2005-го, после чего на правах аренды перешёл в лондонский «Челси». Карьеру португалец завершил в 2011 году, будучи игроком лиссабонского «Спортинга».

– Кто был самым приятным и самым бесячим футболистом в той команде?
– Самым бесячим, наверное, был я. Когда смешиваются культуры, часто становится трудно. Менталитет у каждого отличается. У нас в составе были русские, португальцы, армяне, бразильцы, нигерийцы, и часто отличия культур очень бросаются в глаза.

Я ладил не со всеми, но это нормально. Я старался ко всем относиться одинаково, — приводит слова Манише «Советский спорт».

Комментарии
