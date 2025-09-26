В «Уфе» объяснили задержку с подачей протеста на матч Кубка России

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная объяснил задержку с подачей протеста на матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским клубом «Фанком». Встреча завершилась поражением уфимцев в серии пенальти (1:1, 3:5 пен.).

«Пока ещё не подали протест на участие дисквалифицированного игрока «Фанкома» с нами. Мы изучаем этот вопрос. Это не так просто работает. Перед тем как подавать протест, надо изучить все материалы дела и собрать все моменты с юридической точки зрения, чтобы предоставить всю информацию в РФС», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.