В «Уфе» объяснили задержку с подачей протеста на матч Кубка России
Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная объяснил задержку с подачей протеста на матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским клубом «Фанком». Встреча завершилась поражением уфимцев в серии пенальти (1:1, 3:5 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59' 1:1 Карпук – 71'
Удаления: Сичкар – 73' / нет
«Пока ещё не подали протест на участие дисквалифицированного игрока «Фанкома» с нами. Мы изучаем этот вопрос. Это не так просто работает. Перед тем как подавать протест, надо изучить все материалы дела и собрать все моменты с юридической точки зрения, чтобы предоставить всю информацию в РФС», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
