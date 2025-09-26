Скидки
«Спасибо за твой футбол, Серхио!» «Барселона» отреагировала на завершение карьеры Бускетса

«Спасибо за твой футбол, Серхио!» «Барселона» отреагировала на завершение карьеры Бускетса
Комментарии

Испанская «Барселона» в социальной сети Х отреагировала на заявление 37-летнего полузащитника американского «Интер Майами» Серхио Бускетса о завершении карьеры после окончания сезона-2025. Бускетс является воспитанником академии «Барселоны», в составе первой команды он выступал с 2008 по 2023 год.

«Клуб твоей жизни. Легенда нашего клуба. Спасибо за твой футбол, Серхио!» — написано в сообщении клуба.

В составе «Барселоны» Серхио Бускетс выиграл 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

