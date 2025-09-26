Бубнов заявил, что не сомневается в чемпионстве «Краснодара» в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что не сомневается в чемпионстве «Краснодара», несмотря на поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:2).

— После победы «Зенита» вы всё равно не сомневаетесь, что «Краснодар» будет чемпионом?

— Да. Потому что всё-таки у них фора есть. У меня нет уверенности, вот как «Зенит» играет и какие у него оценки, что они не потеряют очки. Поэтому в этом смысле «Краснодар», он сильнее. И я думаю, поле хорошее в Ростове, это не Махачкала, и они должны… Не, легко не будет, это однозначно, но они по классу должны выиграть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 10-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Ростовом» 27 сентября.