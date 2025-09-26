Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал недостаток «Краснодара»

Александр Бубнов назвал недостаток «Краснодара»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о «Краснодаре».

«Вот у «Краснодара» недостаток тоже есть — это та команда, которая не играет жёстко, они играют в футбол, но они дают, как бразильцы играют.

Кажется, что одна из самых фолящих команд? Если бы они добавили… Самые фолящие — это «Махачкала», «Балтика» и вот эти все, вот такого типа команды. Я даже думаю, что «Рубин». Ну, «Краснодар» — нет. Правда, если там бразильцев зацепить или аргентинцев, они ответят. Но это на красную карточку или Кордоба. А так, чтобы он вышел и специально «убивал», и чтобы эта тактика была мелкого фола, у них таких нету, они в футбол играют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android