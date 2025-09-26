Александр Бубнов назвал недостаток «Краснодара»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о «Краснодаре».

«Вот у «Краснодара» недостаток тоже есть — это та команда, которая не играет жёстко, они играют в футбол, но они дают, как бразильцы играют.

Кажется, что одна из самых фолящих команд? Если бы они добавили… Самые фолящие — это «Махачкала», «Балтика» и вот эти все, вот такого типа команды. Я даже думаю, что «Рубин». Ну, «Краснодар» — нет. Правда, если там бразильцев зацепить или аргентинцев, они ответят. Но это на красную карточку или Кордоба. А так, чтобы он вышел и специально «убивал», и чтобы эта тактика была мелкого фола, у них таких нету, они в футбол играют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».