Генич: «Спартак» настолько непредсказуем, что «Пари НН» может что-то зацепить

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра состоится в воскресенье, 28 сентября.

«Мне кажется, нынешний «Спартак» настолько непредсказуем, что «Пари НН» может что-то зацепить», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за девять матчей. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).