Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: «Спартак» настолько непредсказуем, что «Пари НН» может что-то зацепить

Генич: «Спартак» настолько непредсказуем, что «Пари НН» может что-то зацепить
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра состоится в воскресенье, 28 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, нынешний «Спартак» настолько непредсказуем, что «Пари НН» может что-то зацепить», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за девять матчей. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).

