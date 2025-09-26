Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Черчесов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Акроном»

Черчесов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Акроном»
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался в преддверии матча 10-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт в эту субботу, 27 сентября, на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 14:00 мск.

«Соперник хорошо стартовал, все игры «от ножа». Ещё не было ни одного соперника, который позволил бы нам что‑то делать и спокойно играть. «Акрон» в хорошем состоянии, нас ждёт сложный матч», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров РПЛ «Ахмат» набрал 12 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Акрон» занимает 14-е место, у тольяттинской команды семь очков.

