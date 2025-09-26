Ледяхов: не сомневаюсь, что Ямаль в ближайшие годы получит «Золотой мяч»

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов оценил перспективы вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч» в ближайшие годы.

— Может ли Ямаль в ближайшие годы получить «Золотой мяч»?

— Почему нет. Он занял второе место в голосовании. Если бы он выиграл что-то значимое, ему бы дали. Он ещё молодой парень, у него вся жизнь впереди. Не сомневаюсь, если он будет продолжать в таком же духе, в следующий год-два он обязательно получит «Золотой мяч».

Главное, чтобы не было серьёзных травм. В свои года он выглядит очень прилично. Рождаются такие таланты в мире, поэтому будем следить, как дальше будут развиваться события», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.