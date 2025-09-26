Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: супервоздушность, резкость у ЦСКА — это куда-то всё улетучивается

Комментарии

Комментатор Константин Генич высказался о последних матчах московского ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге. Армейцы сначала уступили «Ростову» (0:1), а затем обыграли «Сочи» (3:1).

«Вот этот флёр, как будто у ЦСКА супервоздушность, резкость — это куда-то всё улетучивается. Обляков уже не так ярок, Круговой уже не так ярок, Глебова нет, Кисляк с ошибками стал играть, даже несмотря на то, что пенальти заработал и гол забил с «Сочи». Вот первый тайм с «Сочи» и игра провальная с «Ростовом» — они оставляют такое впечатление, не самое радужное для болельщиков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

