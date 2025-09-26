Бубнов: всё-таки надеюсь, что «Сочи» сумеет в переходные игры вылезти

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах «Сочи» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— Вот сейчас, к 10-му туру, у «Сочи» одно набранное очко. Можно ли сказать, что с «Сочи» мы по итогам чемпионата попрощаемся?

— Сейчас вот сборные — перерыв большой, всё-таки надеюсь, что они в конце концов сумеют в переходные игры вылезти.

Но, если они вылезут, кто туда спустится? У «Пари НН», только если они Шпилевского поменяют, что-то может случиться. Там руководство, серьёзные задачи перед ним поставлены. А так, ну, тяжело, очень тяжело будет. Надо, чтобы «Пари НН» проигрывал, там команды впереди, которые две или три игры подряд выиграли, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».