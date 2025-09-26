Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Игорь Ледяхов: грустно, что такие люди, как Бускетс, заканчивают карьеру

Аудио-версия:
Российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости, что легендарный испанский полузащитник Серхио Бускетс принял решение завершить карьеру по окончании сезона в МЛС. Сейчас он выступает за «Интер Майами».

«Бускетс завершит карьеру по окончании сезона МЛС, доиграет и закончит. Рано или поздно все мы завершаем что-то. Видимо, чувствует, что уже есть возраст, организм не хочет дальше. Конечно, для всех болельщиков, для «Барселоны», для футболистов высокого класса и на протяжении многих лет Бускетс радовал нас своей игрой.

Он выиграл очень много титулов и за сборную Испании, и за «Барселону». Это жизнь, никуда ты от этого не уйдёшь. Рано или поздно это всё заканчивается. Конечно, грустно, что такие люди как Бускетс заканчивают. Но жизнь не стоит на месте. Сейчас появились Ямаль и Дембеле», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

