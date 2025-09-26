Гол и ассист Антони — в видеообзоре матча Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест»

Английский «Ноттингем Форест» упустил победу над испанским «Бетисом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча в Севилье завершилась со счётом 2:2.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе «Ноттингема» дубль оформил Игор Жезус (18-я и 23-я минуты). У «Бетиса» отличился Седрик Бакамбу (15-я минута), которому ассистировал Антони, на 85-й минуте Антони сравнял счёт.

«Ноттингем» провёл первый матч в Лиге Европы под руководством Ангелоса Постекоглу, в следующей игре 2 октября английский клуб примет датский «Мидтьюлланн». «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, в этот же день сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем».