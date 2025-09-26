Гол и ассист Антони — в видеообзоре матча Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест»
Английский «Ноттингем Форест» упустил победу над испанским «Бетисом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча в Севилье завершилась со счётом 2:2.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Бакамбу – 15' 1:1 Жезус – 18' 1:2 Жезус – 23' 2:2 Антони – 85'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе «Ноттингема» дубль оформил Игор Жезус (18-я и 23-я минуты). У «Бетиса» отличился Седрик Бакамбу (15-я минута), которому ассистировал Антони, на 85-й минуте Антони сравнял счёт.
«Ноттингем» провёл первый матч в Лиге Европы под руководством Ангелоса Постекоглу, в следующей игре 2 октября английский клуб примет датский «Мидтьюлланн». «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, в этот же день сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем».
Комментарии
