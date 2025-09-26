Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манише рассказал, пили ли водку в «Динамо» перед матчами

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Португалии Манише ответил на вопрос, употребляли ли футболисты бело-голубых водку перед играми. Ранее экс-защитник «Алании» Ройстон Дренте признался, что игроки владикавказской команды пили этот алкогольный напиток незадолго до начала матчей.

– Ройстон Дренте рассказывал, что игроки «Алании» пили водку перед играми. В раздевалке «Динамо» был алкоголь?
– Не думаю, что это правда. Хоть я и не играл в «Алании», но вряд ли они пили водку перед играми. Я не пью водку вообще и в раздевалках команды её тоже не было. Может быть, кто-то и выпивает водку перед играми, но в клубе такого точно никто не делал. Как минимум в раздевалке, за пределами поля – не знаю, я этого не видел, — приводит слова Манише «Советский спорт».

Манише выступал за «Динамо» с лета по зиму 2005-го, после чего на правах аренды перешёл в лондонский «Челси». Карьеру португалец завершил в 2011 году, будучи игроком лиссабонского «Спортинга».

Манише назвал самого бесячего футболиста московского «Динамо» в 2005 году
