Победный гол Оливье Жиру — в обзоре матча Лиги Европы «Лилль» — «Бранн»
Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» (Франция) и «Бранн» (Норвегия). Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 1
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Игамане – 54' 1:1 Магнуссон – 60' 2:1 Жиру – 80'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 54-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Лилля» Хамза Игамане. На 60-й минуте отличился нападающий «Бранна» Сайвар Атли Магнуссон. На 80-й минуте форвард Оливье Жиру забил победный мяч хозяев.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
