Сергей Кирьяков: «Спартак» тянет с отставкой Станковича

Российский тренер Сергей Кирьяков высказал мнение, что московский «Спартак» тянет с увольнением Деяна Станковича.

«Спартак» тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Всё находится на грани. Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Но пока этого не видим», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков за девять матчей.