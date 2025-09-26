Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму 18-летнего новичка Леони

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму 18-летнего новичка Леони
Комментарии

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме 18-летнего защитника Джованни Леони.

«Ему сейчас, конечно, не очень хорошо, потому что он порвал переднюю крестообразную связку, и это означает, что он пропустит год.

Когда ты так молод, приезжаешь в новую страну и так хорошо играешь в своём первом матче… Очень трудно воспринимать это как что-то позитивное. Положительных сторон не бывает, но всегда стараешься найти в этом что-то хорошее, а именно то, что он ещё так молод, и ему ещё много лет предстоит играть после восстановления от такой ужасной травмы», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Порвавший «кресты» в дебютном матче новичок «Ливерпуля» обратился к болельщикам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android