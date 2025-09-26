Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал травму 18-летнего новичка Леони

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме 18-летнего защитника Джованни Леони.

«Ему сейчас, конечно, не очень хорошо, потому что он порвал переднюю крестообразную связку, и это означает, что он пропустит год.

Когда ты так молод, приезжаешь в новую страну и так хорошо играешь в своём первом матче… Очень трудно воспринимать это как что-то позитивное. Положительных сторон не бывает, но всегда стараешься найти в этом что-то хорошее, а именно то, что он ещё так молод, и ему ещё много лет предстоит играть после восстановления от такой ужасной травмы», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».