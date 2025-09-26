Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: Дембеле выиграл Лигу чемпионов и заслуженно получил «Золотой мяч»

Ледяхов: Дембеле выиграл Лигу чемпионов и заслуженно получил «Золотой мяч»
Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов ответил на вопрос, заслуженно ли нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч».

— Заслуженно ли Дембеле получил «Золотой мяч» в этом году?
— Однозначно! Дембеле провёл очень сильный сезон. Он и чемпионом мира был в составе сборной, и Лигу чемпионов выиграл. Это главные турниры, которые есть в современном футболе. Этот игровой год Дембеле провёл на очень высоком уровне. Думаю, что он заслуженно получил «Золотой мяч», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Усману Дембеле 28 лет, он выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2023 года.

Материалы по теме
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Истории
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android