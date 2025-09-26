Ледяхов: Дембеле выиграл Лигу чемпионов и заслуженно получил «Золотой мяч»

Российский тренер Игорь Ледяхов ответил на вопрос, заслуженно ли нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч».

— Заслуженно ли Дембеле получил «Золотой мяч» в этом году?

— Однозначно! Дембеле провёл очень сильный сезон. Он и чемпионом мира был в составе сборной, и Лигу чемпионов выиграл. Это главные турниры, которые есть в современном футболе. Этот игровой год Дембеле провёл на очень высоком уровне. Думаю, что он заслуженно получил «Золотой мяч», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Усману Дембеле 28 лет, он выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2023 года.