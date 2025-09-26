Манише: Роман Абрамович сделал «Челси» величайшим клубом мира

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Португалии Манише поделился мнением о судьбе лондонского «Челси» после продажи клуба Романом Абрамовичем. Напомним, Абрамович был владельцем «Челси» 19 лет — с 2003 по 2022 год.

– Как считаете, у Боули есть шанс переплюнуть Абрамовича и внести больший вклад в историю клуба?

– Это будет сложно, но вполне осуществимо. Абрамович превратил «Челси» в топовый мировой клуб. Теперь остаётся продолжать завоёвывать титулы, приобретать хороших игроков и в целом продолжать работу Абрамовича. Это будет нелегко, потому что Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира, — приводит слова Манише «Советский спорт».

Манише выступал за «Динамо» с лета по зиму 2005-го, после чего на правах аренды перешёл в лондонский «Челси». Карьеру португалец завершил в 2011 году, будучи игроком лиссабонского «Спортинга».