Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Виктория Пльзень»

Видеообзор матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Виктория Пльзень»
Комментарии

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились венгерский «Ференцварош» и чешская «Виктория Пльзень». Игра завершилась вничью — 1:1. «Ференцварош» с 38-й минуты играл в меньшинстве.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Дуросинми – 16'     1:1 Пешич – 90+4'    
Удаления: Макрецкис – 38' / нет

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

