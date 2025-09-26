Видеообзор матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Виктория Пльзень»
Поделиться
Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились венгерский «Ференцварош» и чешская «Виктория Пльзень». Игра завершилась вничью — 1:1. «Ференцварош» с 38-й минуты играл в меньшинстве.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Дуросинми – 16' 1:1 Пешич – 90+4'
Удаления: Макрецкис – 38' / нет
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:01
-
13:49
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
13:05
-
12:59
-
12:47
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:15
-
11:51
-
11:51
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:38
-
10:27