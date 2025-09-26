«Фенербахче» может уволить Тедеско. Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб в начале сентября

Руководство турецкого «Фенербахче» может отправить в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско, специалисту дали три матча на исправление сложившейся неблагоприятной ситуации. Об этом сообщает онлайн-издание Fotomac.

В четырёх матчах под руководством Тедеско «Фенербахче» одержал лишь одну победу, а после поражения от загребского «Динамо» (1:3) в Лиге Европы совет директоров турецкого клуба провёл внеочередное заседание. По данным источника, перед Доменико поставили ультиматум: либо команда выигрывает следующие три матча, либо он будет уволен.

До октябрьской международной паузы «Фенербахче» сыграет с «Антальяспором», «Самсунспором» и «Ниццей».