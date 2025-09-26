Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Представитель Захаряна выразил надежду, что футболист сыграет в матче с «Барселоной»

Представитель Захаряна выразил надежду, что футболист сыграет в матче с «Барселоной»
Комментарии

Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном участии футболиста в матче 7-го тура Примеры с «Барселоной» 28 сентября.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
«Арсен сыграл с «Реалом», а скоро — матч с «Барсой». Захарян настраивается на эту игру так же, как и на любую другую. У команды сейчас положение не очень хорошее, поэтому такое отношение всей команды нужно к каждому матчу. С «Барселоной» Арсен давно не выходил. Надеюсь, в этот раз сыграет, — это будет решать главный тренер», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Арсен Захарян ранее принимал участие в матче с «Барселоной» (0:2) 13 мая 2024 года.

Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
