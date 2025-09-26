Стало известно, когда Коул Палмер вернётся в состав «Челси» после травмы

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска раскрыл сроки возвращения полузащитника команды Коула Палмера после травмы. По словам специалиста, англичанин пропустит две-три недели.

«Мы решили немного поберечь Коула, чтобы его состояние не ухудшилось. Мы решили дать ему отдохнуть ближайшие две-три недели до следующего перерыва на матчи сборных, чтобы посмотреть, сможет ли он восстановиться на 100% за это время», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Палмер вынужденно покинул поле в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2) уже на 21-й минуте. После игры Мареска рассказал, что полузащитник почувствовал дискомфорт, из-за чего было принято решение произвести замену.