Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: тяжело верится, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Сергей Кирьяков: тяжело верится, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о турнирных амбициях московского «Спартака». Он усомнился в том, что красно-белые будут бороться за чемпионский титул в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Тяжело верится, что «Спартак» станет командой, которая будет бороться за чемпионство. Команда может преподнести сюрприз. Будут находиться наверху, но сложно сказать, что будут бороться за чемпионство. Чтобы влезть в группу преследователей, надо показывать качественный футбол», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам девяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

