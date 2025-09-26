Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поставил перед собой цель на этот сезон РПЛ

Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда огласил свою личную цель на текущий сезон Мир Российской Премьер-Лиги. Из-за травмы Тео отыграл только один матч в чемпионате России, проведя на поле 10 минут.

— Какие цели ты ставишь перед собой на этот сезон?

— Для начала — снова регулярно играть. Выйдя на замену в матче с «Динамо», я ощутил, насколько отвык от этого. Много лет подряд я неизменно сохранял чувство игры, а сейчас нужно обрести его снова. Жажду сделать это как можно скорее, — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).