Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поставил перед собой цель на этот сезон РПЛ

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поставил перед собой цель на этот сезон РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда огласил свою личную цель на текущий сезон Мир Российской Премьер-Лиги. Из-за травмы Тео отыграл только один матч в чемпионате России, проведя на поле 10 минут.

— Какие цели ты ставишь перед собой на этот сезон?
— Для начала — снова регулярно играть. Выйдя на замену в матче с «Динамо», я ощутил, насколько отвык от этого. Много лет подряд я неизменно сохранял чувство игры, а сейчас нужно обрести его снова. Жажду сделать это как можно скорее, — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

Материалы по теме
«Фенербахче» может уволить Тедеско. Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб в начале сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android