Главная Футбол Новости

Яркий хет-трик — в видеообзоре матча Лиги Европы «Янг Бойз» — «Панатинаикос»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились швейцарский «Янг Бойз» и греческий «Панатинаикос». Игра завершилась победой греческой команды со счётом 4:1. Хет-трик в составе афинского клуба оформил нападающий Анасс Зарури.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 4
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Свидерски – 10'     0:2 Зарури – 14'     0:3 Зарури – 19'     1:3 Джанко – 25'     1:4 Зарури – 68'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

