Яркий хет-трик — в видеообзоре матча Лиги Европы «Янг Бойз» — «Панатинаикос»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились швейцарский «Янг Бойз» и греческий «Панатинаикос». Игра завершилась победой греческой команды со счётом 4:1. Хет-трик в составе афинского клуба оформил нападающий Анасс Зарури.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.