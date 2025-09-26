Тренер «Акрона» Тедеев высказался о предстоящем матче с «Ахматом» Черчесова
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом», который возглавляет Станислав Черчесов. Команды встретятся в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ахмат» всегда был силён, особенно на своём поле. Матч будет сложным, но мы едем туда, чтобы сделать всё возможное и в конечном счёте победить.
Меня никогда ничто не заставляет переживать: у меня хорошие футболисты, я на них всегда рассчитываю и верю в них. Это показывал и этот, и прошлый сезон. Никаких переживаний нет. Просто каждый футболист должен хорошо подготовить себя к матчу», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
