Экс-вратарь сборной Франции Фрей признался, что его удивил переход Перрена в «Краснодар»

Бывший вратарь «Фиорентины» и сборной Франции Себастьен Фрей высказался о переходе французского вингера Гаэтана Перрена в «Краснодар». О переходе Перрена «быки» объявили в конце июля 2025-го. В девяти матчах за «Краснодар» француз забил два мяча и сделал три результативные передачи.

«Переход Перрена в «Краснодар» стал большим сюрпризом для меня. Он был одним из лучших игроков Лиги 1 в прошлом сезоне. И, если не ошибаюсь, он стал лучшим ассистентом чемпионата. Для «Осера» его уход стал большой потерей. А «Краснодару» такой игрок точно поможет», — приводит слова Фрея Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».