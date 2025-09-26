Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь сборной Франции Фрей признался, что его удивил переход Перрена в «Краснодар»

Экс-вратарь сборной Франции Фрей признался, что его удивил переход Перрена в «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Фиорентины» и сборной Франции Себастьен Фрей высказался о переходе французского вингера Гаэтана Перрена в «Краснодар». О переходе Перрена «быки» объявили в конце июля 2025-го. В девяти матчах за «Краснодар» француз забил два мяча и сделал три результативные передачи.

«Переход Перрена в «Краснодар» стал большим сюрпризом для меня. Он был одним из лучших игроков Лиги 1 в прошлом сезоне. И, если не ошибаюсь, он стал лучшим ассистентом чемпионата. Для «Осера» его уход стал большой потерей. А «Краснодару» такой игрок точно поможет», — приводит слова Фрея Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

Материалы по теме
Экс-вратарь сборной Франции Фрей назвал Яшина лучшим российским футболистом всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android