«Шанхай Шэньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» в матче 26-го тура чемпионата Китая

Завершился матч 26-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китая). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 6:1.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Луис Нлаво. На 28-й минуте полузащитник У Си удвоил преимущество «Шанхай Шэньхуа». Во втором тайме ещё отличились нападающий Чэнюй Лю, защитники Ян Цзэсян и Хаоюй Ян, а У Си оформил дубль. Единственный гол гостей забил полузащитник Шэнпань Цзи на 86-й минуте.

«Мэйчжоу Хакка» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Китая сезона-2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Шанхай Шэньхуа» располагается на второй строчке, заработав 54 очка. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 54 очка после 25 игр.