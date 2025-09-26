Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Мэйчжоу Хакка, результат матча 26 сентября 2025, счет 6:1, чемпионат Китая

«Шанхай Шэньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» в матче 26-го тура чемпионата Китая
Аудио-версия:
Завершился матч 26-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китая). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 6:1.

Китай — Суперлига . 26-й тур
26 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
6 : 1
Мэйчжоу Хакка
Мэйчжоу
1:0 Нлаво – 11'     2:0 Си – 28'     3:0 Лю – 47'     4:0 Си – 70'     5:0 Цзэсян – 77'     5:1 Цзи – 86'     6:1 Ян – 90+4'    

На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Луис Нлаво. На 28-й минуте полузащитник У Си удвоил преимущество «Шанхай Шэньхуа». Во втором тайме ещё отличились нападающий Чэнюй Лю, защитники Ян Цзэсян и Хаоюй Ян, а У Си оформил дубль. Единственный гол гостей забил полузащитник Шэнпань Цзи на 86-й минуте.

«Мэйчжоу Хакка» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Китая сезона-2025. Команда набрала 17 очков за 26 матчей. «Шанхай Шэньхуа» располагается на второй строчке, заработав 54 очка. На первом месте находится «Чэнду Жунчэн», у которого 54 очка после 25 игр.

Турнирная таблица чемпионата Китая
