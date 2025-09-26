В «Ливерпуле» раскрыли, будет ли наказан Экитике за удаление в матче Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что клуб не будет штрафовать нападающего Уго Экитике за удаление в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Форвард забил победный гол и отпраздновал, сняв футболку. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.

«Уго не будет оштрафован. Мы поговорили. Он сразу же извинился перед товарищами по команде. В этом клубе можно допускать ошибки, не боясь быть оштрафованным. Экитике — молодой и фантастический парень», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом.