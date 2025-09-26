В «Ливерпуле» раскрыли, будет ли наказан Экитике за удаление в матче Кубка лиги
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что клуб не будет штрафовать нападающего Уго Экитике за удаление в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Форвард забил победный гол и отпраздновал, сняв футболку. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.
Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43' 1:1 Чарльз – 76' 2:1 Экитике – 85'
Удаления: Экитике – 86' / нет
«Уго не будет оштрафован. Мы поговорили. Он сразу же извинился перед товарищами по команде. В этом клубе можно допускать ошибки, не боясь быть оштрафованным. Экитике — молодой и фантастический парень», — приводит слова Слота инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
14:28
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:01
-
13:49
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
13:05
-
12:59
-
12:47
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:15
-
11:51
-
11:51
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:38