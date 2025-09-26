Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Наконец-то это произойдёт». Шпилевский — о возвращении «Пари НН» на домашний стадион

«Наконец-то это произойдёт». Шпилевский — о возвращении «Пари НН» на домашний стадион
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский поделился эмоциями от планируемого возвращения команды на домашний стадион «Совкомбанк Арена». «Пари Нижний Новгород» сыграет первый матч в сезоне на своём поле 1 октября со «Спартаком» в Фонбет Кубке России. Ранее команда играла на резервных аренах из-за ремонта стадиона.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
– Добавляет позитива, что уже совсем скоро, 1 октября, команда вернётся на родной стадион в Нижнем Новгороде?
– Наконец-то это произойдёт, потому что хотелось бы, чтобы это случилось пораньше. Конечно, мы рады, что вернёмся на свой стадион. Долго обсуждали этот момент, потому что определённые риски в контексте следующих матчей есть: трава ещё неокрепшая, полю предстоит выдержать нагрузку. Будем надеяться, что всё пойдет по благополучному сценарию и погода нам в этом поможет. Ждём поддержку наших фанатов, уже совсем скоро увидимся на официальном матче в Нижнем Новгороде, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

