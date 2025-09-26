«Наконец-то это произойдёт». Шпилевский — о возвращении «Пари НН» на домашний стадион

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский поделился эмоциями от планируемого возвращения команды на домашний стадион «Совкомбанк Арена». «Пари Нижний Новгород» сыграет первый матч в сезоне на своём поле 1 октября со «Спартаком» в Фонбет Кубке России. Ранее команда играла на резервных аренах из-за ремонта стадиона.

– Добавляет позитива, что уже совсем скоро, 1 октября, команда вернётся на родной стадион в Нижнем Новгороде?

– Наконец-то это произойдёт, потому что хотелось бы, чтобы это случилось пораньше. Конечно, мы рады, что вернёмся на свой стадион. Долго обсуждали этот момент, потому что определённые риски в контексте следующих матчей есть: трава ещё неокрепшая, полю предстоит выдержать нагрузку. Будем надеяться, что всё пойдет по благополучному сценарию и погода нам в этом поможет. Ждём поддержку наших фанатов, уже совсем скоро увидимся на официальном матче в Нижнем Новгороде, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».