«Полнейший бред. Я был реально шокирован». Шпилевский — о ситуации с Калинским в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о ситуации с полузащитником Николаем Калинским. В текущем сезоне футболист провёл три матча во всех турнирах. Ранее сообщалось, что он мог покинуть команду в летнее трансферное окно.

– Болельщики обсуждают ситуацию с Николаем Калинским. В Сети появилось видео, где говорится, что якобы тренерский штаб поставил игрока перед фактом, что не рассчитывает на него, уже после закрытия трансферного окна. У вас какая позиция на этот счёт?

– Я был немного шокирован, когда получил это видео. Хотелось бы узнать, кто это видео сделал. Потому что, на мой взгляд, это по-хамски – вынудить кого-то записать и выложить видео в такой манере. Во-вторых, то, о чём там говорится – это полнейший бред.

Мы вместе с моим ассистентом Александром Колоцеем перед кубковой игрой с махачкалинским «Динамо» поговорили с Николаем. Объяснили текущую ситуацию. Но не в том ключе, что трансферное окно закрылось и мы на него не рассчитываем. А речь шла о матче. На эту игру предстояла ротация состава, Коля наверняка рассчитывал сыграть, мы же, в свою очередь, хотели предупредить, что у нас несколько другие планы. Как есть, так есть.

Калинский – фантастический человек, с первого дня нахождения здесь очень ответственно относится к своей работе. Мы знаем, что Коля – один из главных долгожителей «Пари НН», провёл здесь пять замечательных лет, на его счету более 150 матчей. Он внёс большой вклад в становление клуба, мы ценим это и понимаем. В то же время, когда наш тренерский штаб приходил, мы анализировали состав, особенно учитывая, какие изменения в стилистике игры хочет от нас видеть руководство. При всём уважении нужно понимать, что Коле будет тяжело. Биологический возраст идёт, игроку мы это обозначили. Знаем сильные качества Калинского, но сейчас мы строим футбол, в котором ему придётся тяжело. Коля выходил на поле, мы это почувствовали. Это ни в коем случае не атака на Колю как персону. Но нужно подходить ко всему здраво. Мы поговорили с Калинским, он всё понял. И я впечатлён, как он воспринимает ситуацию и как выкладывается на тренировках.

Мы также проговаривали ситуацию с нашим спортивным департаментом. То, что говорят, будто мы ничего не обсуждали, не соответствует действительности. Кроме того, меня расстроило, что важные нюансы выходят на публику. Должна быть конфиденциальность. Не знаю, кто выдаёт такую информацию. Я был реально шокирован, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».