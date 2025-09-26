Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красивые вратарские сейвы — в видеообзоре матча Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ

Красивые вратарские сейвы — в видеообзоре матча Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ
Комментарии

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились нидерландский «Гоу Эхед Иглс» и румынский ФКСБ. Игра завершилась минимальной победой румынского коллектива со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
0 : 1
ФКСБ
Бухарест, Румыния
0:1 Микулеску – 13'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Материалы по теме
Видео
Победный гол Оливье Жиру — в обзоре матча Лиги Европы «Лилль» — «Бранн»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android