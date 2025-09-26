Красивые вратарские сейвы — в видеообзоре матча Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретились нидерландский «Гоу Эхед Иглс» и румынский ФКСБ. Игра завершилась минимальной победой румынского коллектива со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.