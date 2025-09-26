Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Пари НН» Карич: мы не должны бояться громкого имени «Спартака»

Защитник «Пари НН» Карич: мы не должны бояться громкого имени «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Карич высказался о предстоящем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 28 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как нужно играть, чтобы не допустить разгромного поражения, как уже было в нынешнем сезоне (0:4)?
– После матча с «Ахматом» мы получили два выходных. Было важно перезагрузиться, так как потерпели обидное поражение на последних минутах. Сейчас вернулись из Саранска в Нижний Новгород и начали подготовку к игре со «Спартаком». У нас есть неделя на это, постараемся выжать максимум.

Каждая игра отличается от другой. Считаю, самое главное — правильно настроиться ментально. Мы не должны бояться громкого имени «Спартака». Понять, что можем победить, потому что там играют такие же люди, как и мы, — приводит слова Карича официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Игорь Корнеев оценил шансы «Пари НН» в матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android