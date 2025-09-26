Защитник «Пари НН» Карич: мы не должны бояться громкого имени «Спартака»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Карич высказался о предстоящем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 28 сентября.

— Как нужно играть, чтобы не допустить разгромного поражения, как уже было в нынешнем сезоне (0:4)?

– После матча с «Ахматом» мы получили два выходных. Было важно перезагрузиться, так как потерпели обидное поражение на последних минутах. Сейчас вернулись из Саранска в Нижний Новгород и начали подготовку к игре со «Спартаком». У нас есть неделя на это, постараемся выжать максимум.

Каждая игра отличается от другой. Считаю, самое главное — правильно настроиться ментально. Мы не должны бояться громкого имени «Спартака». Понять, что можем победить, потому что там играют такие же люди, как и мы, — приводит слова Карича официальный сайт «Пари НН».