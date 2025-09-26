Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Игнашевич назвал лучшую команду РПЛ в плане тактики

Игнашевич назвал лучшую команду РПЛ в плане тактики
Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич обозначил лучшую команду в нынешнем сезоне Мир РПЛ в плане тактики. Он выделил калининградскую «Балтику», которая занимает третье место в турнирной таблице по итогам девяти туров.

— Кто в РПЛ для вас самая симпатичная команда с точки зрения тактической выстроенности?
— Мне больше всего нравится калининградская «Балтика». Это как раз в продолжении разговора о философии Гасперини — прессинг по всему полю, великолепная физическая форма. «Балтика» больше всех бегает и лучше всех в лиге выглядит физически. Поэтому с тактической точки зрения интересно посмотреть, чем всё закончится для них в этом сезоне, — приводит слова Сергея Игнашевича «Комсомольская правда».

