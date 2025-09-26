Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич высказался о проблемах топ-клубов РПЛ в играх с оборонительными командами

Игнашевич высказался о проблемах топ-клубов РПЛ в играх с оборонительными командами
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич ответил на вопрос о проблемах топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги в матчах против соперников, которые массированно обороняются.

— Кажется, в РПЛ появляется всё больше команд, которые не могут взломать массированную оборону соперника. Такие проблемы есть у «Спартака», у «Зенита», у «Локомотива». Это действительно общая проблема? Это тоже своего рода тренд?

— С этим были сложности всегда. Наверное, самое трудное в футболе — взлом низкого блока обороны. Для того чтобы это делать, у тебя должны быть квалифицированные футболисты. Игроки, которые будут делать разницу на определённых участках поля. Должны быть исполнители, которые умеют обыгрывать один в один, отдавать точные передачи и завершать. Если такие исполнители есть, у тебя будет меньше проблем, чем у остальных, — приводит слова Игнашевича «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Игнашевич назвал лучшую команду РПЛ в плане тактики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android