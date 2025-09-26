Игнашевич высказался о проблемах топ-клубов РПЛ в играх с оборонительными командами

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич ответил на вопрос о проблемах топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги в матчах против соперников, которые массированно обороняются.

— Кажется, в РПЛ появляется всё больше команд, которые не могут взломать массированную оборону соперника. Такие проблемы есть у «Спартака», у «Зенита», у «Локомотива». Это действительно общая проблема? Это тоже своего рода тренд?

— С этим были сложности всегда. Наверное, самое трудное в футболе — взлом низкого блока обороны. Для того чтобы это делать, у тебя должны быть квалифицированные футболисты. Игроки, которые будут делать разницу на определённых участках поля. Должны быть исполнители, которые умеют обыгрывать один в один, отдавать точные передачи и завершать. Если такие исполнители есть, у тебя будет меньше проблем, чем у остальных, — приводит слова Игнашевича «Комсомольская правда».