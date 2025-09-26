Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч РПЛ 2025-2026, 26 сентября 2025

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч РПЛ
Сегодня, 26 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.

«Динамо»: Лунёв, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Динамо» (12) находится на восьмой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
