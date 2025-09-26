Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.

«Динамо»: Лунёв, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Динамо» (12) находится на восьмой строчке.