В «Спартаке» оценили новых защитников Ву и Джику

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался о трансферах защитников Кристофера Ву и Александера Джику. Футболисты присоединились к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025.

«Мы действительно быстро приняли решение выпустить наших новичков Ву и Джику на поле в первом же матче после их подписания. Они сыграли в официальном матче буквально после одной полноценной тренировки. Ву и Джику — это прекрасные приобретения. Я уверен, что они оба принесут много пользы команде. У меня нет никаких сомнений в этом», — приводит слова Сакича «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).