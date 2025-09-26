Погребняк: Станкович — на своём месте, «Спартак» даёт результат и креативит

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о ситуации в московском «Спартаке». Он считает, что главный тренер команды Деян Станкович должен продолжать работу в стане красно-белых.

«Назовите мне команду, которую не штормит сейчас. «Спартак» всегда обсуждают, штормит абсолютно всех, явного претендента на чемпионство в РПЛ я не вижу. Если вы считаете, что четыре очка от первого места — это много, то я так не считаю. В команде всё неплохо, только главного тренера не хватает.

Уже высказывался в поддержку Станковича. Моё мнение — однозначно да. Команда играет, даёт результат и креативит. Конечно, Станкович — на своём месте», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.