Тони Шуньич назвал несправедливым отстранение России от международных турниров

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Кубани» и московского «Динамо» Тони Шуньич назвал несправедливым отстранение России от международных турниров. Все российские команды, включая сборные, не выступают на международной арене с конца февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине.

— Как вы относитесь к отстранению российских клубов и сборной от международных турниров?
— Нельзя смешивать спорт с политикой. Бан российского спорта несправедлив. Это всего лишь моё мнение. Жаль, что от него ничего не изменится.

— Когда российскую сборную и клубы вернут в международные турниры?
— Надеюсь, скоро это закончится. И все санкции в отношении российских спортсменов уберут, — приводит слова Шуньича Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).

