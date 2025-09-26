Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Ву: я впечатлён уровнем РПЛ — во Франции не привык так много бегать

Новичок «Спартака» Ву: я впечатлён уровнем РПЛ — во Франции не привык так много бегать
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень Мир Российской Премьер-Лиги. Защитник перебрался в РПЛ в летнее трансферное окно из французского «Ренна».

«Как могу оценить уровень РПЛ на фоне чемпионата Франции? Я впечатлён. РПЛ — очень сильный, требовательный с точки зрения физики чемпионат. Уже в первой игре я это почувствовал. Чемпионат Франции тоже требовательный в этом плане, но игра с «Динамо» дала мне понимание, что в России физической работы на поле будет не меньше.

Здесь много единоборств, нужно действительно много работать на поле, бегать. В конце матча с «Динамо» я даже устал, потому что не привык так много бегать по время игры. Также могу отметить, что в РПЛ очень сильные нападающие, габаритные, навязывают много борьбы. Буду привыкать, адаптироваться и стараться совершенствовать свои качества», — приводит слова Ву «РБ Спорт».

Материалы по теме
Кристофер Ву ответил, кого может выделить в «Спартаке» после первой тренировки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android