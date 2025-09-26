Новичок «Спартака» Ву: я впечатлён уровнем РПЛ — во Франции не привык так много бегать

Новичок «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень Мир Российской Премьер-Лиги. Защитник перебрался в РПЛ в летнее трансферное окно из французского «Ренна».

«Как могу оценить уровень РПЛ на фоне чемпионата Франции? Я впечатлён. РПЛ — очень сильный, требовательный с точки зрения физики чемпионат. Уже в первой игре я это почувствовал. Чемпионат Франции тоже требовательный в этом плане, но игра с «Динамо» дала мне понимание, что в России физической работы на поле будет не меньше.

Здесь много единоборств, нужно действительно много работать на поле, бегать. В конце матча с «Динамо» я даже устал, потому что не привык так много бегать по время игры. Также могу отметить, что в РПЛ очень сильные нападающие, габаритные, навязывают много борьбы. Буду привыкать, адаптироваться и стараться совершенствовать свои качества», — приводит слова Ву «РБ Спорт».