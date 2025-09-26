Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Погребняк: «Реал Сосьедад» терпеливо ждёт Захаряна — у них железная выдержка

Погребняк: «Реал Сосьедад» терпеливо ждёт Захаряна — у них железная выдержка
Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о ситуации полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Игрок перешёл в испанский клуб летом 2023 года. С тех пор он получил несколько серьёзных травм, из-за которых пропустил большую часть матчей команды.

— Хочу сказать о руководстве «Реала Сосьедад», которое терпеливо относится к системе адаптации Захаряна. У них железная выдержка, молодцы, что продолжают доверять, верить в него и пока никуда в аренду не отдают. Это очень ценно. Арсен, наверное, это понимает. Думаю, в ближайшее время будет прогресс его игры.

— Сможет ли Захарян полноценно заиграть в «Реале Сосьедад»?
— Тяжело сказать. Мне кажется, что «Реал Сосьедад» — всё-таки не его команда. Если ему не хочется играть против «Барселоны», «Реала» Мадрид и в еврокубках, то можно вернуться в Россию. А если человек хочет выходить на поле против Левандовского или Мбаппе, то надо оставаться и доказывать, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

