Экс-игрок сборной Франции Синама-Понголь: Головин — футболист мирового уровня

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь оценил российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Во Франции играют два россиянина — Головин и Сафонов. За семь лет Александр стал знаковым игроком для «Монако»?

— Это игрок мирового уровня. Он отлично показывает себя в команде. Монако — отличное место, чтобы наслаждаться жизнью. Семь лет в «Монако» — это невероятно.

— Разделяешь мнение, что Головину стоило уйти в более статусный клуб?

— Он играет в Лиге чемпионов, и он счастлив. Зачем что-то менять, если ты счастлив? — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.