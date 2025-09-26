Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Экс-игрок сборной Франции Синама-Понголь: Головин — футболист мирового уровня

,
Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь оценил российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Во Франции играют два россиянина — Головин и Сафонов. За семь лет Александр стал знаковым игроком для «Монако»?
— Это игрок мирового уровня. Он отлично показывает себя в команде. Монако — отличное место, чтобы наслаждаться жизнью. Семь лет в «Монако» — это невероятно.

— Разделяешь мнение, что Головину стоило уйти в более статусный клуб?
— Он играет в Лиге чемпионов, и он счастлив. Зачем что-то менять, если ты счастлив? — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Агент Головина рассказал о восстановлении полузащитника после травмы
