Экс-игрок «Динамо» Шуньич: Константин Тюкавин готов к топ-лиге

Бывший защитник «Кубани» и московского «Динамо» Тони Шуньич считает, что нападающий бело-голубых и сборной России Константин Тюкавин готов играть в одном из лучших европейских чемпионатов. В нынешнем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провёл один матч, отыграв 11 минут.

— Вы пересекались с Арсеном Захаряном и Константином Тюкавиным на завершающем этапе своей карьеры в клубе?

— Я совсем немного тренировался с Костей Тюкавиным и Арсеном Захаряном. Рад, что у «Динамо» есть такие талантливые футболисты. Особенно я рад за Захаряна, который не испугался попробовать свои силы в Испании. Надеюсь, Тюкавин скоро окажется в сильном европейском клубе. По своим качествам он готов к игре в топ-лиге, — приводит слова Шуньича Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).