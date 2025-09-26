Кирьяков: надеюсь, Кузяев станет серьёзным усилением для «Рубина»

Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на новость о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин».

«Не знаю, в какой форме находится Далер и готов ли он играть в России. Всё-таки и возраст уже… Но для нашего чемпионата это качественный игрок. Плюс у него есть опыт. Далер поиграл в сильном чемпионате. Если он мотивирован, проблем не должно быть. Надеюсь, для «Рубина» он станет серьёзным усилением», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О переходе Кузяева «Рубин» объявил 24 сентября. Ранее Далер выступал за французский «Гавр» и санкт-петербургский «Зенит».