Синама-Понголь: Сафонов в другом топ-клубе мог быть первым номером, но в «ПСЖ» — сложно

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь оценил уровень российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Он считает, что в любом другом топ-клубе Сафонов был бы «первым номером».

— Звание второго голкипера «ПСЖ» отражает реальный уровень Сафонова?

— Не думаю. Заменяя Доннарумму, Сафонов хорошо себя показывал. Сафонов — топ-вратарь. В другом топ-клубе он бы мог быть первым номером, но в Париже — сложно. Сейчас в «ПСЖ» есть Шевалье. Это французский вратарь, который является основным в сборной. Это большая разница, — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.