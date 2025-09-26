Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь рассказал, почему решил поиграть в России

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь рассказал, как решился на переезд в Россию. В своё время игрок выступал за «Ростов».

«Помню, мне позвонил агент, а после него — Божович. Моя жена русская, поэтому, получив предложение, я подумал: почему нет? Может, для меня это шаг к изучению новой культуры. Я решил перейти, хотя о «Ростове» знал немного. У нас была крутая команда: Калачёв, Дзюба, Плетикоса. Отличный дух, атмосфера в коллективе. Мы выигрывали потрясающие игры. Помню, как обыгрывали «Локомотив». Это были два великолепных года», — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.