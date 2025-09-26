Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь рассказал, почему решил поиграть в России

Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь рассказал, почему решил поиграть в России
,
Комментарии

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь рассказал, как решился на переезд в Россию. В своё время игрок выступал за «Ростов».

«Помню, мне позвонил агент, а после него — Божович. Моя жена русская, поэтому, получив предложение, я подумал: почему нет? Может, для меня это шаг к изучению новой культуры. Я решил перейти, хотя о «Ростове» знал немного. У нас была крутая команда: Калачёв, Дзюба, Плетикоса. Отличный дух, атмосфера в коллективе. Мы выигрывали потрясающие игры. Помню, как обыгрывали «Локомотив». Это были два великолепных года», — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Синама-Понголь: Сафонов в другом топ-клубе мог быть первым номером, но в «ПСЖ» — сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android