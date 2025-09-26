Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь рассказал историю о тренере Божовиче

Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь рассказал историю о тренере Божовиче
Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь, выступавший за «Ростов», поделился воспоминаниями о бывшем тренере российского клуба Миодраге Божовиче.

«Миодраг был для нас кем-то средним между другом и тренером. Он был очень близок с игроками и умел находить правильный баланс в отношениях. Божович привносил в коллектив позитивную уверенность. У меня есть смешная история, связанная с ним. Мы проиграли дома при отвратительной игре, но это был день моего рождения, и уже была запланирована вечеринка. Моя жена всё забронировала. Поехали туда всей командой, несмотря на поражение. Кто-то додумался выложить фотки с тусовки, а там — выпивающие Гацкан, Дзюба и другие ребята. На следующий день снимки появились в СМИ. Божович пришёл к нам и сказал: «Ваша игра была полным отстоем, а вы веселились после поражения. Но знаете что? Вы, ребята, настоящая команда! Вы проиграли вместе и пили вместе». Никто не ожидал такого. Когда тренер реагирует так, это придаёт уверенности, позитива. Вот почему это был отличный сезон для нас», — сказал Синама-Понголь в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

